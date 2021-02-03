«Дачная амнистия» : как получить разрешение на ввод недвижимости в эксплуатацию

С 2006 года с принятия Федерального закона от 30.06.2006 №93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» начала свое действие так называемая «дачная амнистия». С этого времени граждане получили возможность оформить права на земельные участки и строения, расположенные на них, в упрощенном порядке.

- Упрощение порядка заключается в отсутствие необходимости получения разрешения на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию, что облегчает процесс подготовки комплекта документации для оформления права, - сообщили в прокуратуре Орджоникидзевского района Екатеринбурга.

Дачная амнистия распространяется, в частности

1) на земельные участки, которые предоставлены гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства (в том числе дачные земельные участки), индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства (далее - земельные участки);

2) на объекты недвижимости, для строительства и реконструкции которых не требуется получения разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию:

объекты ИЖС (жилые дома);

гаражи, расположенные на земельных участках, предоставленных гражданам для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

жилые дома, садовые дома, хозяйственные постройки (например, бани, сараи, теплицы, колодцы и другие сооружения), расположенные на садовых земельных участках.

Сроки действия дачной амнистии не установлены, однако в настоящее время о строительстве жилых и садовых домов необходимо уведомлять орган государственной власти или местного самоуправления, уполномоченный на выдачу разрешений на строительство (далее - уполномоченный орган).