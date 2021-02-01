Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 3 февраля 2021 года

На Урале сохраняется часть ограничительных мер Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтвердились 334 новых случаев заражения коронавирусом, 160 из них приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 приходятся на Серов, Полевской, Волчанска, Качканара, Дегтярска, Ивделя, Невьянска, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила и другие населенные пункты Свердловской области.

Фото: оперативный штаб Свердловской области

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии на Среднем Урале составляет 71 479 человек, 64 144 из них полностью справились с заболеванием. Только за прошедшие сутки диагноз сняли у 355 пациентов.

На данный момент состояние 337 пациентов оценивается как тяжелое, 240 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 152 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки по состоянию на 3 февраля 2021 года официально подтверждено 16 новых случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 2 079 человек.

Фото: оперативный штаб Свердловской области

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