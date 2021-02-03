В Екатеринбурге хакеры взломали сайт «4 канала», отправив зрителей смотреть расследование про «Дворец Путина»

Сейчас сайт телекомпании снова работает в обычном режиме. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минувшей ночью на сайт екатеринбургской телекомпании «Четвертый канал» было невозможно попасть. По словам очевидцев, при попытке зайти на него, браузер перекидывал пользователей на сайт Фонда борьбы с коррупцией (Минюст России признал его иностранным агентом, - Прим. Ред.) Алексея Навального, посвященный нашумевшему расследованию о дворце под Геленджиком. К утру среды сайт заработал уже в обычном режиме, а сама телекомпания организовала проверку, чтобы выяснить, кто его взломал.

- Вчера после 23.00 мы обнаружили, что с нашего сайта был выход на совершенно другой сайт, - рассказала «КП-Екатеринбург» Элеонора Расулова, директор «ТК «4 канал». - Мы оперативно занялись решением этого вопроса. За ночь и утро все исправили. Компания, которая делала нам этот сайт, сейчас проводит аудит. Предположительно, взлом произошел потому, что пароль от сайта был достаточно легким.

Также в телекомпании предположили, что взломан был именно их сайт потому, что в последнее время к нему возрос интерес.

- В рамках 30-летия телекомпании мы проводим акцию с розыгрышем призов, а регистрация участников планировалась через сайт, - добавила Элеонора Расулова. – Поэтому последние дни интерес к нашему сайту в принципе был достаточно высоким.