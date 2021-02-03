Новая котельная в Екатеринбурге проработает минимум 30 лет

Автоматика позволяет снизить риски Фото: Лев ИСТОМИН

В Екатеринбурге каждый год появляется несколько новых современных котельных. Процесс работы на объектах автоматизирован, за работой следит только оператор. Оборудование само реагирует на перепады температуры воздуха и обеспечивает нужный уровень отопления в домах.

Современную блочномодульную котельную запустили в Кировском районе по адресу: улица Проезжая, 173а. Энергетики Свердловского филиала компании «Т Плюс», которые занимаются его эксплуатацией, не стали закрывать прежнюю котельную. Нужно посмотреть, как будет работать новый объект, и только потом, к следующему отопительному сезону начнется демонтаж старого.

Работа котельной полностью автоматизирована. Фото: Лев Истомин

ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАНО

- Начинка оборудования старого объекта, спроектированного в 1987 году, не соответствовала нормам. В новой блочномодульной котельной оборудование полностью автоматизировано, в ней применяется погодное регулирование, - рассказывает Сергей Калач, технический директор главный инженер производственной площадки «Локальные котельные Екатеринбурга». - В зависимости от температуры наружного воздуха меняется нагрузка на котельную. В соответствии с правилами эксплуатации тепловых сетей разработаны температурные графики от +8 до 32 градусов, поэтому отопление требуемого качества у потребителя есть на протяжении всего отопительного сезона.

На самом деле новая котельная в Кировском районе далеко не первый подобный объект в уральской столице. «Т Плюс» уже ввела в эксплуатацию десять подобных котельных, еще по четыре запланированы на этот и следующий год.

- Автоматика позволяет исключить человеческий фактор, также современное оборудование это значительное снижение рисков, связанных с авариями, - говорит заместитель главного инженера Свердловского филиала «Т Плюс» Олег Баранов. - Срок эксплуатации минимум 30 лет.

Новая котельная Фото: Лев ИСТОМИН

ЖИТЕЛИ МОГУТ НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ

Потребителей уже подключили к новой котельной.

- В январе мы прошли период низких температур, потом было резкое потепление. Автоматика справилась, серьезных сбоев не было. Тепловые нагрузки и по техническим показателям, и по проектной документации рассчитаны строго под нынешних потребителей, - говорит Олег Баранов.

Процесс обеспечения теплом горожан комплексный. Важно не только нагревать воду в котельных, но и сделать так, чтобы батареи в домах были нужной температуры. Если от котельной зависит «производство» тепла, то его транспортировка от муниципального предприятия, которому принадлежат сети, доставляющие тепло до стены дома, дальше дело за управляющей компанией.

Количество теплопотерь определяется состоянием самой теплосети.

- Здесь важна комплексная работа. Чтобы обеспечить качественное теплоснабжение жителей, мы работаем в тесном сотрудничестве с администрацией города и района, владельцами тепловых сетей и управляющими компаниями, - рассказывает Олег Баранов. - Главное здесь ответственный подход всех участников процесса.