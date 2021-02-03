«Пассажир погиб»: на Серовском тракте грузовик с газировкой влетел в КамАЗ

По всей дороге рассыпались бутылки из под газированной воды. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В среду, 3 февраля, на Серовском тракте произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, ГАЗон NEXT врезался в КамАЗ, который чистил дорогу от снега.

Как уточнили в УГИБДД по Свердловской области, авария произошла в половине восьмого утра.

- Водитель ГАЗон NEXT въехал в КамАЗ, который двигался в попутном направлении. Обе машины двигались в сторону Верхней Пышмы, - уточнили в ведомстве. В результате ДТП пассажир ГАЗон NEXT погиб, водитель получил травмы.

Сейчас на месте аварии работают инспекторы ГИБДД, которые опрашивают очевидцев и выясняют детали произошедшего.

На видео, которое снял очевидец, видно, что ГАЗон NEXT перевозил газированные напитки. После удара они рассыпались по дороге.

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