Как сейчас выглядит могила двоюродного прадеда Филиппа Киркорова в Екатеринбурге

В 2017 году могилу навещал Филипп Киркоров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ноябре 2017 года на Ивановском кладбище Екатеринбурга, одном из старейших города, можно было встретить самого Филиппа Киркорова. А дело все в том, что здесь похоронен родной брат его прадеда - артист цирка Виктор Манион. Знаменитый певец и сам об этом долгое время не знал, пока журналисты не написали об этом.

- Вот так живешь-живешь и не знаешь, что предки-то твои, оказывается, с Урала. Я-то всю жизнь думал, что болгары мы, - сказал Филипп Киркоров, возлагая розы на могилу. - Я обязательно в ближайшее время поставлю своему прадеду хороший памятник.

Это было сказано три года назад. Тогда на могиле была ограда, а вместо надгробного камня над землей возвышалась пятиконечная звезда на шесте с выцветшей табличкой, на которой было написано:

«Артист цирка Виктор Альфонсович Манион. Родился в 1893 году 4 апреля. Умер в 1940-м»

Прошло чуть больше трех лет. Как же могила выглядит сейчас? Практически так же. Только цветы убрали. Найти ее на Ивановском кладбище достаточно сложно, если не знать, где именно она находится - настолько неприметна звезда на месте надгробного камня.