Мальчуганам сейчас два года и восемь месяцев. Фото: предоставлено Марией Вахрушевой

Семья Дениса и Марии Вахрушевых из Серова за несколько дней стала знаменита. Все благодаря милому видео, на котором тройняшки пары убирают снег в свердловском городе. Во время прогулки с родителями мальчуганы Олег, Егор и Ярослав заметили бульдозер, расчищающий дороги. Малыши не смогли пройти мимо и принялись помогать коммунальщикам.

Мария и Денис остались за кадром, но на видео слышно, как они подбадривают ребят.

- Мальчикам сейчас два года и восемь месяцев, - рассказывает «КП»-Екатеринбурга мама тройняшек. – Любимые игрушки у них – папины инструменты и все то, что применяется в бытовых условиях. Мальчикам также нравится техника: экскаваторы, бульдозеры, погрузчики, краны и т.д.

Скучать братьям не приходится. Родители стараются как можно чаще гулять с сыновьями, юные мужчины обожают бегать друг за другом, а потом вкусно покушать.

- Им всегда весело втроем, балуются, - добавила Мария Вахрушева.

Ролик с тройняшками быстро разошелся по местным пабликам, многие даже начали шутить. Мол, дети убирают снег лучше коммунальщиков, и в каждом городе бы пригодилась такая «бригада».

Фото: предоставлено Марией Вахрушевой

- Смотрите, с каким серьёзным видом малыши работают! Отличные растут помощники, - пишут в паблике «Говори, Серов!» во «ВКонтакте».