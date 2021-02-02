Пострадали две ученицы: в Каменске-Уральском пришлось эвакуировать детей из-за пожара в школе

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Каменске-Уральском эвакуировали 161 ребенка из школы, где случился пожар. О возгорании сообщили сотрудники школы в 12:30 2 февраля, когда увидели задымление в здании учебного заведения. Горели личные вещи в раздевалке, которая находится в подвале. Удалось избежать трагедии благодаря пожарной сигнализации.

- Автоматическая установка пожарной сигнализации сработала до прибытия подразделения пожарной охраны. Самостоятельная эвакуировались 190 человек, из них 161 ученик. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели, - рассказал Василий Аверинский, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Каменска-Уральского и Каменского городского округа.

Но все-таки два ребенка пострадали в пожаре. В ГУ МЧС сообщается об ученицах школы, которых пришлось госпитализировать. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

- Возгорание было потушено персоналом до прибытия пожарно-спасательных подразделений. К месту пожара выезжали 8 единиц техники, 28 человек личного состава, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Сейчас в школе остановили учебный процесс. Детей отпустили по домам.