Уральские буддисты покинут свой монастырь на горе Качканар

Храмовый комплекс построили в 1995 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судьба уральских буддистов, чей храм «Шедруб Линг» находится на горе Качканар, решена. В ближайшие дни религиозной общине придется покинуть свой комплекс. Об этом они сообщили на странице во «ВКонтакте». Напомним, монастырь находится в промышленной зоне горно-металлургической компании «ЕВРАЗ».

- На вчерашнем собрании община приняла решение: 8 февраля дежурные покинут религиозный комплекс на горе. С понедельника по четверг объект будет находиться под охраной «Евраз КГОКа», - рассказали уральские буддисты.

Выселять религиозную общину из монастыря начали пять лет назад. В 2016 году суд признал здание, построенное на горе Качканар, незаконным. Было принято решение снести комплекс, однако основатель монастыря отказался это делать. Судебные приставы не смогли выполнить решение суда из-за отсутствия финансирования. Затем в 2019 году свердловские власти договорились с членами общины о переезде на новое место в 2020 году. Но и этого не произошло.

Сам храмовый комплекс «Шедруб Линг» был построен в 1995 году. Там есть зал для обрядов, дома для йоги, учебные классы и комнаты для затворничества. Репортаж с горы Качканар вы можете прочитать здесь.