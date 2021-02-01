Как сейчас выглядит могила убийцы царя Николая II

Петр Ермаков был похоронен на Ивановском кладбище Екатеринбурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это одно из событий, по которым о Екатеринбурге знают во всем мире – в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвале дома Ипатьева большевики расстреляли отрекшегося императора Николая II Романова с семьей и слугами. Точный состав расстрельной команды не известен до сих пор. Лишь несколько участников убийства раскрыли свою личность. Один из них – Петр Ермаков, уроженец поселка Верх-Исетский завод (теперь это район ВИЗ Екатеринбурга, - Прим. Ред.).

В год убийства Ермакову было 33. После Гражданской войны он работал в органах правопорядка, а затем возглавил одну из местных тюрем. По воспоминаниям современников, царской крови на своих руках он не скрывал и рассказывал всем желающим о том, как был убит Николай II. С этой историей его везде охотно принимали. Лишь маршал Жуков, по слухам, когда в 1948 году возглавил Уральский военный округ, отказался при знакомстве пожать Ермакову руку со словами:

- Я палачам руки не пожимаю!

Красные подтеки до сих пор периодически появляются на надгробном камне. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Умер Петр Ермаков в 68 лет. В честь него назвали одну из улиц города. Его похоронили на Ивановском кладбище в той секции, которая отводилась советской элите Свердловской области. Самое большое надгробие – по сути памятник – здесь стоит на могиле писателя-сказочника Павла Бажова. А буквально в паре метров от него находится массивное каменное надгробие Петра Ермакова.

Оно сохранилось до наших дней. На мраморной плите вырезана надпись: «Ермаков Петр Захарович Член КПСС с 1906 г. Организатор Красной Гвардии на В-Исетском з-де 1884-1952»

Единственное – после распада Советского Союза на камне стали появляться подтеки красной краски. Кто-то часто обливает ею могилу. Также на мраморе видны сколы, будто от пуль, выпущенных в надгробие. Несколько лет назад современные коммунисты приходили сюда, чтобы отмыть надгробие. Но затем красная краска появилась вновь.

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