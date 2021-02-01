Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 1 февраля 2021 года

В Свердловской области сохраняются ограничительные меры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 348 новых случаев коронавируса, 120 из них приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи подтверждены в Алапаевске, Верхотурье, Среднеуральске, Кушве, Первоуральске, Ревде, Серове, Асбесте и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале с начала пандемии составляет 70 820 человек, из которых 63 442 человека полностью справились с заболеванием. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений уральских больниц выписали 368 пациентов.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале. Фото: сервис Яндекс.Коронавирус

На сегодняшний день состояние 339 пациентов остается тяжелым, 229 из них размещены в реанимации, 155 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтверждено 14 новых случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 2 048.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как записаться на прививку от коронавируса в Свердловской области. В регионе работают 60 кабинетов, где можно поставить вакцину (подробнее)

Главный санитарный врач Свердловской области: «На «британский штамм» проверяют семь человек». Дмитрий Козловских рассказал, как тестируют людей, вернувшихся из Великобритании, можно ли нанять сиделку в «красную зону» больницы, и когда можно будет снять маски (подробнее)

Пить или не пить после прививки от коронавируса: отвечает главный эпидемиолог Екатеринбурга. Александр Харитонов в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3 FM) рассказал, можно ли делать прививку тем, кто хочет стать родителями, стоит ли бояться вакцинации и какие могут быть осложнения (подробнее)