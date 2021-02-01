В Екатеринбурге пройдет благотворительный лыжный забег с Иваном Алыповым

Фото: предоставлено УГМК

В ближайшее воскресенье, 7 февраля, в Парке Маяковского пройдет благотворительный лыжный забег. Проведет его бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Иван Алыпов. Принять участие в забеге смогут все желающие. Специальной подготовки и инвентаря не требуется! Даже лыжи можно будет взять напрокат на спортивной базе.

- Единственным обязательным условием является отличное настроение, оптимизм и желание помогать детям, - говорят организаторы. - Этот зимний праздник будет по-настоящему добрым. Весь день для гостей будут работать развлекательные площадки. Призы за участие в состязании получит каждый лыжник, вышедший на дистанцию.

Фото: предоставлено УГМК

Средства, собранные в ходе забега, будут направлены на лечение шестилетней Лады Долгополовой из Екатеринбурга. В четыре года девочка потеряла слух. Специальные устройства помогают ей воспринимать звуки. Для того, чтобы общаться, понимать обращенные слова и говорить наравне со сверстниками, необходима регулярная дорогостоящая реабилитация. Историю Лады можно прочитать на сайте благотворительного проекта «Ты ему нужен».Там же можно пройти регистрацию. Сделать это можно сейчас или в день забега, с 9:00 до 15:00.

Участники могут выбрать одну из четырех дистанций и пробежать любое количество километров в заданном диапазоне:

— 2 км (детский забег) – благотворительный взнос 500 рублей;

— От 2 до 10 км – благотворительный взнос 500 рублей;

— До 20 км – благотворительный взнос 1000 рублей;

— Свыше 20 км – благотворительный взнос 1000 рублей.