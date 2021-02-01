На Урале инспектор ГИБДД был вынужден применить табельное оружие против пассажира Renault Logan. Силовик сделал пять предупредительных выстрелов в воздух и лишь после этого прострелил дебоширу ногу.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, инцидент произошел 29 января в селе Чеболтасово Туринского района Свердловской области.

- Экипаж из двух инспекторов ГИБДД остановил Renault Logan, за рулем которого находился нетрезвый мужчина. Вместе с ним в салоне находились еще двое пассажиров. Когда инспекторы начали оформлять нетрезвого водителя, он попытался сбежать, - рассказал наш собеседник. - А его друзья в этот момент попытались "отбить" своего друга и начали наносить инспекторам удары по лицу и телу. После этого один из полицейских был вынужден применить табельное оружие.

Наш собеседник уточнил, что СК завел против пассажиров Renault Logan уголовное дело по статье 318 (применение насилия в отношении представителя власти). На нетрезвого водителя составили административный протокол.

В ГУ МВД по Свердловской области и в СК пообещали прокомментировать произошедшее позже.