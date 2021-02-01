Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Борется с раком и готовится к суду: мать, обвиненная в избиении приемного сына до смерти, требует от государства 14 миллионов

По версии следствия, Гила Германская вместе с мужем Михаилом регулярно избивали 6-летнего Никиту за малейшее непослушание. Весной прошлого года женщину признали виновной и отправили в колонию на 12 лет, но потом частично оправдали и отпустили на свободу
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
КомментироватьОставить комментарий
Большая часть родственников не ожидала, что женщину выпустят из следственного изолятора

Большая часть родственников не ожидала, что женщину выпустят из следственного изолятора

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с мертвой точки сдвинулось громкое дело супругов Гилы и Михаила Германских, вот уже два с половиной года пару обвиняют в избиении до смерти приемного сына Никиты. Мальчик скончался летом 2018 года от тяжких травм. В ходе расследования следователям пришлось добиться эксгумации тела, эксперты пришли к выводу, что ребенок не мог нанести себе увечья сам. Но опекуны настаивают – Никита был трудным ребенком! Да и вообще постоянно бился головой об пол, а в день трагедии поскользнулся в ванной.

- К пяти годам он не общался ни с одним ребенком кроме своего младшего брата. В садике часто дрался с другими. Он мог на ровном месте устроить истерику, начать биться головой об пол из-за того, что его кто-то обидел. По сравнению с ним Дима казался более уравновешенным мальчиком, и даже несмотря на проблемы с речью мы подумывали о его усыновлении, - вспоминает Гила Германская.

Никита и его младший брат Дима. Последнего в итоге забрали обратно в детский дом. Фото: архив семьи Германских

Никита и его младший брат Дима. Последнего в итоге забрали обратно в детский дом. Фото: архив семьи Германских

Но в суде долгое время отказывались рассматривать дело и отправляли материалы на новое расследование. При этом сначала мужа и жену судили раздельно, и лишь весной прошлого года Гила Германская была признана виновной сразу по трем статьям. Многодетной матери назначили 12 лет лишения свободы, но свердловчанка подала апелляцию и три месяца провела в женском СИЗО Кировграда.

Суд высшей инстанции оправдал екатеринбурженку по всем статьям, кроме самой суровой – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В тот же день Германская была освобождена из-под стражи и вернулась домой к мужу, который уже был весьма «удивлен», когда увидел жену у порога.

Та самая ванная комната, где, по словам Германских, упал Никита

Та самая ванная комната, где, по словам Германских, упал Никита

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь дела супругов объединены в одно производство и вновь направлены на рассмотрение в Чкаловский районный суд. Но вероятность того, что все вновь «заглохнет» и материалы в очередной раз отправят на новое расследование, по-прежнему велика.

- Для меня это будет уже четвертая попытка пойти под суд, для мужа – вторая. После апелляции ему также сняли обвинения по двум статьям, оставили лишь часть 4 статьи 111 УК. Ни один судья не хочет браться за нас. Хочется уже закричать и сказать: «Примите уже хоть какое-то решение!». Мы почти три года под следствием, это морально тяжело. Получается так, что посадить не могут, но и оправдать нельзя, - рассказала «Комсомолке» Германская.

Дело Михаила Германского уже один раз направляли в суд, но сразу же отправили на новое расследование. Фото: СОЦСЕТИ

Дело Михаила Германского уже один раз направляли в суд, но сразу же отправили на новое расследование. Фото: СОЦСЕТИ

Женщина воспользовалась своим правом не реабилитацию и подала иск к государству на 14 миллионов рублей. Кроме этого Гила Германская продолжает борьбу с раком почки, которую у нее выявили девять лет назад после последних родов.

- Эта сумма заявлена исходя из того, сколько я была под подпиской о невыезде и СИЗО. Материалы уже направлены в суд. Что касается онкологии, то в ближайшее время будет решаться вопрос о необходимости хирургического вмешательства, - добавила обвиняемая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он был трудным ребенком»: многодетной матери из Екатеринбурга грозит до 15 лет за убийство приемного сына. Супруги Германские утверждают, что шестилетний Никита случайно поскользнулся в ванной, но силовики уверены – ребенка систематически избивали и унижали (подробности)

«Четыре удара по голове»: Шепелев вывел на чистую воду екатеринбурженку, обвиняемую в смерти приемного сына (подробнее)

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ