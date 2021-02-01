Большая часть родственников не ожидала, что женщину выпустят из следственного изолятора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с мертвой точки сдвинулось громкое дело супругов Гилы и Михаила Германских, вот уже два с половиной года пару обвиняют в избиении до смерти приемного сына Никиты. Мальчик скончался летом 2018 года от тяжких травм. В ходе расследования следователям пришлось добиться эксгумации тела, эксперты пришли к выводу, что ребенок не мог нанести себе увечья сам. Но опекуны настаивают – Никита был трудным ребенком! Да и вообще постоянно бился головой об пол, а в день трагедии поскользнулся в ванной.

- К пяти годам он не общался ни с одним ребенком кроме своего младшего брата. В садике часто дрался с другими. Он мог на ровном месте устроить истерику, начать биться головой об пол из-за того, что его кто-то обидел. По сравнению с ним Дима казался более уравновешенным мальчиком, и даже несмотря на проблемы с речью мы подумывали о его усыновлении, - вспоминает Гила Германская.

Никита и его младший брат Дима. Последнего в итоге забрали обратно в детский дом. Фото: архив семьи Германских

Но в суде долгое время отказывались рассматривать дело и отправляли материалы на новое расследование. При этом сначала мужа и жену судили раздельно, и лишь весной прошлого года Гила Германская была признана виновной сразу по трем статьям. Многодетной матери назначили 12 лет лишения свободы, но свердловчанка подала апелляцию и три месяца провела в женском СИЗО Кировграда.

Суд высшей инстанции оправдал екатеринбурженку по всем статьям, кроме самой суровой – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В тот же день Германская была освобождена из-под стражи и вернулась домой к мужу, который уже был весьма «удивлен», когда увидел жену у порога.

Та самая ванная комната, где, по словам Германских, упал Никита Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь дела супругов объединены в одно производство и вновь направлены на рассмотрение в Чкаловский районный суд. Но вероятность того, что все вновь «заглохнет» и материалы в очередной раз отправят на новое расследование, по-прежнему велика.

- Для меня это будет уже четвертая попытка пойти под суд, для мужа – вторая. После апелляции ему также сняли обвинения по двум статьям, оставили лишь часть 4 статьи 111 УК. Ни один судья не хочет браться за нас. Хочется уже закричать и сказать: «Примите уже хоть какое-то решение!». Мы почти три года под следствием, это морально тяжело. Получается так, что посадить не могут, но и оправдать нельзя, - рассказала «Комсомолке» Германская.

Дело Михаила Германского уже один раз направляли в суд, но сразу же отправили на новое расследование. Фото: СОЦСЕТИ

Женщина воспользовалась своим правом не реабилитацию и подала иск к государству на 14 миллионов рублей. Кроме этого Гила Германская продолжает борьбу с раком почки, которую у нее выявили девять лет назад после последних родов.

- Эта сумма заявлена исходя из того, сколько я была под подпиской о невыезде и СИЗО. Материалы уже направлены в суд. Что касается онкологии, то в ближайшее время будет решаться вопрос о необходимости хирургического вмешательства, - добавила обвиняемая.

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