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Российский локомотив покоряет Калифорнию: в Cyberpunk 2077 нашли поезд с Урала

По сюжету, главному герою вместе с бандой «Альдекальдо» нужно украсть состав, чтобы устроить засаду вражескому конвою
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Как локомотив оказался на Западном побережье США остается загадкой

Как локомотив оказался на Западном побережье США остается загадкой

Фото: Олег ГАЛИМОВ

Самая ожидаемая и обсуждаемая компьютерная игра 2020 года – Cyberpunk 2077 приготовила для российских геймеров несколько приятных сюрпризов. В числе «пасхалок» из России оказался и желтый грузовой локомотив модели «Кортес V5000 «Вэлор». Все бы ничего, да вот только по задумке польских разработчиков поезд сошел с конвейера вымышленного «Уралкомбината», о чем гласит большая надпись.

Локомотив стал прекрасным украшением второстепенного квеста, который станет доступен по линии персонажа Панам Палмер, живущей в Пустоши. По сюжету, главному герою вместе с бандой «Альдекальдо» нужно украсть состав, чтобы устроить засаду вражескому конвою. Это будет необходимо, чтобы украсть грузовик, на котором перевозят бронетранспортер.

- Поезд в рабочем состоянии. Запас энергии: 13%. Укрепленный кузов позволяет водителю чувствовать себя в безопасности, - говорится в описании желтого гиганта.

В игре главному герою нужно помочь угнать грузовой поезд, чтобы перекрыть дорогу конвою корпорации «Милитех»

В игре главному герою нужно помочь угнать грузовой поезд, чтобы перекрыть дорогу конвою корпорации «Милитех»

Фото: Олег ГАЛИМОВ

К сожалению, увидеть локомотив в деле получится всего пару минут, да и прокатиться на нем будет нельзя. Отметим, что игра доступна для владельцев PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, а также Xbox Series X|S, а также на ПК.

СПРАВКА «КП»

Игра Cyberpunk 2077 была разработана в жанре Action/RPG компанией CD Projeckt RED и вышла 10 декабря 2020 года, хотя первый анонс состоялся еще в мае 2012. Действия происходят в вымышленном городе Калифорнии Найт-сити, а главного героя вне зависимости от пола зовут Ви.

Из-за нецензурной лексики и сцен насилия игра имеет возрастное ограничение 18+.

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