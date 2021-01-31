Бегали с камерами и слушали музыку: в Екатеринбурге автомобилисты устроили танцы на дороге во время «сходки»

Фото: smotra_96/Instagram

В Екатеринбурге автолюбители решили устроить встречу из-за которой заблокировали движение в центре города. Местные жители пожаловались на сильную пробку вечером 30 января на проспекте Ленина. По словам очевидцев в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «Вконтакте», десятки машин остановились вдоль дороги и мешали движению других автомобилей.

- По проезжей части бегали молодые люди с камерами и слушали музыку, - уточняют в группе.

Позже выяснилось, что это встреча одного из автомобильных сообществ Екатеринбурга. Они направлялись к зданию УрФУ. Маршрут начался с парковки на улице Металлургов, где некоторые водители решили устроить показательный дрифт: остальные участники снимали происходящее на смартфоны и публиковали в соцсетях. Затем они несколько раз останавливались по пути, чтобы подождать остальных участников «сходки».

- Мы обычные ребята, единомышленники, которые любят автомобили. Мы никогда в жизни не призывали нарушать правила дорожного движения. И всегда относимся к сотрудникам добросовестно. Конечно, за всех я не могу сказать. Каждый сам выбирает свой путь для самовыражения, за всеми уследить невозможно, - заявили организаторы в своем Instagram-аккаунте Smotra_96.

В ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что готовы штрафовать водителей, которые устроили танцы на дороге.

- За нарушение правил дорожного движения в отношении водителей транспортных средств сотрудниками Госавтоинспекции возбуждены административные производства, - отметили там.