Фото: пресс-служба аэропорта Кольцово

В Екатеринбурге экстренно приземлился Boeing-787-8 Dreamliner польской авиакомпании LOT. По информации пресс-службы аэропорта Кольцово, воздушное судно летело из Сеула в Варшаву. Пилот принял решение приземлиться в уральской столице, так как одному из пассажиров стало плохо. Мужчину госпитализировали в больницу, а самолет продолжил полет спустя 2,5 часа без него.

- По прилету в аэропорт пассажиру была оказана первая помощь, далее он был госпитализирован в одну из городских больниц. Воздушное судно продолжило полет в пункт назначения, в аэропорт Варшавы имени Фредерика Шопена, — сообщили в пресс-службе Кольцово.

Кстати, уже в ближайшее время жители Екатеринбурга смогут напрямую вылетать за рубеж. Кольцово вошел в список аэропортов, которые с 8 февраля полностью возобновляют международное сообщение. В частности, «Уральские Авиалинии» уже объявили о запуске рейсов в Дубай и Ереван.