За сутки от коронавируса скончались 16 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

За последние сутки в Свердловской области было выявлено 359 новых случаев COVID-19. По данным регионального оперштаба, общее число заболевших достигло 70 120. Сейчас в больницах Екатеринбурга и области остаются 2 007 человек. За последние 24 часа скончались 16 человек, общее число смертей – 2 020.

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+153), Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Богдановича, Верхнего Тагила, Краснотурьинска, Красноуфимска, Первоуральска, Серова, Североуральска, Сухого Лога, Березовского, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Артемовского, Асбестовского и Ачитского городских округов, Карпинска, Качканара, Кировграда, Режа, Талицкого и Туринского городских округов, Дегтярска, Ивдельского городского округа, Каменска-Уральского и Каменского района, Верхотурья, Волчанска, Белоярского городского округа, Верхней Синячихи, Ревды, Ирбитского района, Полевского, Пышминского городского округа.

Напомним, что губернатор Евгений Куйвашев анонсировал смягчение ограничений, в частности трибуны на стадионах можно будет заполнять на 50%. Кроме этого с 7 февраля вузам разрешили вернуться с дистанта.

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