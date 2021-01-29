Вузы Екатеринбурга готовятся отказаться от дистанта

Скоро студенты начнут обучаться в вузах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Университеты Екатеринбурга готовятся частично отказаться от дистанционного обучения после приказа Министерства образования РФ, где прописана рекомендация: с 8 февраля по мере возможности отказываться от дистанта.

В Уральском федеральном университете до 14 февраля будут идти каникулы, а с 15 числа студенты выйдут на занятия.

- 15 числа студенты начинают учиться в гибридном формате. Большая часть занятий будет проходить в университете: в группах, в лабораториях. Все практические занятия, семинары тоже. Физкультура будет проводиться на улице, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе УрФУ.

Там же добавили, что потоковые лекции, в которых, как правило, принимают участие не менее 70 человек, будут проводиться дистанционно. Для комфорта студентов эти занятия либо будут выделены в один день, либо будут проводиться с интервалом, чтобы ребята могли добраться до дома.

В Уральском государственном педагогическом университете пока никаких указаний из Москвы не получали. Сейчас студенты учатся дистанционно. После получения документа из Москвы руководство вуза может пересмотреть этот формат.

- В апреле прошлого года педагогические вузы, включая УрГПУ, перешли от министерства науки и высшего образования в подчинение министерства просвещения России. УрГПУ ждет приказ от Министерства просвещения России. Сейчас студенты обучаются дистанционно, - рассказали в вузе.

В Уральском государственном медицинском университете пока сохраняется дистанционный формат. Очно проводятся практические занятия для студентов фармацевтического, стоматологического факультетов, а также факультета психолого-социальной работы.

- Студенты лечебно-профилактического, педиатрического и медико-профилактического факультетов также обучаются в комбинированном формате: лекции – дистанционно, практические занятия – очно, за исключением клинических баз кафедр, оказывающих медицинскую помощь пациентам с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19.

В министерстве образования и молодежной политики Свердловской области говорят, что решение о переводе с дистанта на очный формат обучения будет принимать сам вуз.