Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 29 января 2021 года

Пандемия в Екатеринбурге и Свердловской области постепенно идет на спад Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 362 новых случаев коронавируса, 140 из них зафиксированы в уральской столице.

Остальные случаи за сутки подтверждены в Реже, Серове, Среднеуральске, Качканаре, Березовском, Невьянске, Нижнем Тагиле, Полевском и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале на 29 января 2021 года составляет 69 761 человек, из которых 62 328 человек полностью справились с вирусом. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписано 380 человек.

Динамика распространения коронавируса на 29 января 2021 года в Екатеринбурге и Свердловской области Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Состояние 389 госпитализированных пациентов на сегодняшний день остается тяжелым, 262 из них размещены в палатах реанимации, 174 - подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки зарегистрировано 15 новых случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 2 004.

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