Фото: Виктория Райх / Facebook

В Екатеринбурге задержали сотрудницу штаба Навального Викторию Райх. Об этом сообщили местная жительница и подруга задержанной Ирина Норман на своей странице в «Фейсбуке». По ее словам, неизвестные мужчины посадили активистку в машину «Ладу Приору», когда та выходила из подъезда. После этого автомобиль уехал в неизвестном направлении. - Просто затолкали в тачку и увезли, - уточнила Ирина Норман.

В ГУ МВД по Свердловской области пока воздержались от комментариев на эту тему. Но в свердловском главке отметили, что девушку никто не похищал.

В прошлые выходные во всех городах России прошли акции в поддержку Алексея Навального. Жители Екатеринбурга также вышли на улицу и прошли от стадиона «Динамо» до сквера у театра Драмы. Как позже заявило Министерство общественной безопасности Свердловской области, на улицу вышли 3 тысячи человек.