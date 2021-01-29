По коридорам пополз дым: в Нижнем Тагиле из городской поликлиники эвакуировали 530 человек

Из эвакуированных около 300 - пациенты. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Нижнем Тагиле в городской поликлинике №3, расположенной на Липовом тракте, сегодня прошла массовая эвакуация. Персонал и прибывшие пожарные вывели на улицу 530 человек из которых 300 пациентов. Причиной тому стал дым, который в одиннадцатом часу утра распространился по четвертому этажу поликлиники.

- Произошло короткое замыкание без последующего горения в электрощитке на четвертом этаже, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - К месту выезжали 42 человека личного состава, 8 единиц пожарно-спасательной техники. Огнеборцы произвели проверку и обследование всех помещений.

Как отмечают в МЧС, никто из людей не пострадал. После проверки поликлиника возобновила работу.

К месту выезжали 42 спасателя МЧС. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области