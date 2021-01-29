Погибла 18-летняя девушка и еще четыре человека пострадали: в Каменске-Уральском столкнулись «КАМАЗ» и «ЛАДА»

Сам водитель грузовика не пострадал. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Каменске-Уральском накануне поздно вечером произошла авария с участием «КАМАЗа» и машины «ЛАДА». Все случилось в 23.30 на улице Суворова. По предварительной версии, 60-летний водитель грузовика при повороте к автозаправочной станции не уступил дорогу легковушке, ехавшей по встречной полосе. Произошло столкновение.

- В результате ДТП от полученных травм скончалась 18-летняя девушка-пассажир автомашины «ЛАДА», сидевшая на переднем пассажирском сидении, - уточняют в УГИБДД по Свердловской области. - Еще три пассажира и водитель легкового автомобиля с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Городскую больницу Каменска-Уральского.

Погибшая девушка была на переднем пассажирском сидении легковушки. Фото: УГИБДД по Свердловской области

На заднем сидении слева в легковушке находилась несовершеннолетняя девушка. Все пассажиры машины были пристегнуты ремнями безопасности. За рулем находился 18-летний парень, который получил права два месяца назад.

- Водитель и пассажиры автомашины «ЛАДА» являются знакомыми, в вечернее время они катались по городу, - добавляют в ГИБДД.

Пока на месте ДТП работали оперативные службы, движение по улице временно прекратилось – был организован объезд.

- По факту данного дорожно-транспортного происшествия расследование будет проводиться в рамках уголовного законодательства, - добавляют в ведомстве.