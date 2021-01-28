Вселенную русских супергероев разбирают на части. Фото: из инстаграм.

В Екатеринбурге на улице Машинной приключилось забавное ЧП. Кто-то снял все колеса с автомобиля местной жительницы, украшенного персонажами русских сказок. Видимо, злоумышленник решил, что машина наделена волшебной силой и сможет перемещаться по воздуху.

Екатерина Малкова, собравшись утром 27 января на работу на своем автомобиле, обнаружила, что у него нет колес. Инцидент произошел во дворе дома 44/3 по Машинной улице. Вот так, встаете вы утром, выпиваете кофе, идете на улицу (где, между прочим, холодно), а с любимой машины колеса сняли:

И вот – день уже заиграл новыми красками.

Герои на авто волшебные – тут и BABA YAGA на ступе, и Змей Горыныч... И у них для передвижения есть все необходимые волшебные силы. А у Екатерины, владелицы авто, таких сил, к сожалению, нет. Хотя и в сказках бывает не все гладко, зато заканчиваются они всегда хорошо. Будем надеяться, что и у этой истории будет добрый финал.