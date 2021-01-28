Екатеринбургскому блогеру, которого приговорили к 17 годам колонии, скостили срок

Данил Каличонок (слева) и Игорь Мещеряков были друзьями. Фото: страница Данила Каличонка в соцсети

Свердловский областной суд снизил срок для блогера Данила Каличонка. Напомним, основателя известного в Екатеринбурге паблика «ДПС Онлайн!» во «Вконтакте», в котором состоит почти 60 тысяч человек, признали виновным в попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере и приговорили к 17 годам колонии строго режима.

Помимо этой статьи его признали виновным в легализации доходов, полученных преступным путем.

32-летний Данил Каличонок стал известен около семи лет назад. Паблик, основанный им, был одним из первых екатеринбуржских интернет-ресурсов, где водители предупреждали друг друга об экипажах ГИБДД.

В феврале 2019 года во внедорожнике Данила полицейские нашли 700 граммов мефедрона. Следствие оценило это количество «запрещенки», как особо крупный размер. В тот день вместе с Данилом силовики задержали и его друга – Игоря Мещерякова. В его квартире оперативники нашли почти 400 граммов наркотиков.

В итоге Данила Каличонка приговорили к 17 годам колонии строгого режима, а Игоря Мещерякова – к восьми. Но блогер не согласился со сроком, который ему вынес суд, и подал апелляцию, которая состоялась на прошлой неделе.

- По итогам апелляции, которую рассмотрели в Свердловском областном суде, срок наказания снизили до 14 лет, - рассказал «КП» адвокат Данила Каличонка Вячеслав Войнов.

Он уточнил, что облсуд убрал статью о легализации преступных доходов.

Блогер по прежнему не признает, что собирался продавать наркотики. Он заявил, что приобрел «запрещенку» для себя. Данил Каличонок собирается подавать кассацию, но сделает он это уже из колонии.

Стоит заметить, что прокуратура требовала посадить Данила Каличонка на 20 лет.