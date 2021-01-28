«Сутки люди проходили мимо, пока они плакали»: в Екатеринбурге на остановке нашли сумку с щенятами

Фото: Instagram

В Екатеринбурге неизвестные выбросили сумку с щенками. Неизвестные люди оставили малышей на остановке и ушли. Но жалобные крики щеночков услышала девушка, которая потом обратилась в Благотворительный фонд помощи бездомным животным. Волонтеры забрали бедняг себе, чтобы спасти им жизнь и выходить.

- Жрут, спят, шмотки покупают и не видят они кошмаров (обращаются у тем людям, которые выбросили малышей – прим.ред.). Это нам сейчас не спать, вытягивать малышей, кормить, согревать, массажировать животики. Каждые три часа. 7 малышей!! 7 жизней, - эмоционально обратились волонтеры на своей странице в Instagram.

По их словам, сумка с кричащими щенками простояла на холоде больше суток. Сейчас волонтеры пытаются спасти малышей. Но у благотворительного фонда не хватает средств и они попросили помощи в социальных сетях.

- Киоск, двуногие, проходящие мимо, заткнув уши. Сутки «никто не видел»! Хоть один!! Из них оказался человеком. Позвонил, занес в тепло. Новорожденные щенки не держат температуру, из за голода падает глюкоза в крови, - продолжают свой крик души зоозащитники.

Сейчас щенят будут выкармливать козьим молоком. На день один щеночек обходится фонду в 109 рублей, а все семеро больше, чем в 700 рублей. Финансов не хватает. Пристраивать малышей рано: нет никаких гарантий, что после такого все из них выживут и будут здоровы.

Помочь щенятам можно по ссылке.