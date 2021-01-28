В Екатеринбурге дебошир испортил кроссовер архитектора, но полиция сказала: просто упал на крышу

Господин Пупышев пояснил полиции, что в тот вечер отдыхал в караоке. где прилично выпил. Фото: скриншот видео

Посиделки в кафе на улице Сакко и Ванцетти кончились для архитектора из Екатеринбурга по имени Александр (имя изменено) ремонтом кроссовера.

На видео отчетливо видно, как крепкий мужчина довольно продолжительное время ходил по крыше Hyundai ix55, принадлежащего Александру, пинал иномарку, а в какой-то момент и вовсе прилег на крыше.

Архитектор обратился в полицию, но силовики не усмотрели в произошедшем ни хулиганства, на порчи имущества. А в своем постановлении об отказе в возбуждении дела полиция написала, что нетрезвый буян случайно «упал на транспортное средство».

Все произошло 27 сентября 2020 года. В тот день Александр находился в кафе вместе со своей женой. Около полуночи в заведение зашла женщина и рассказала администратору, что у входа какой-то неадекватный мужчина залез на припаркованную иномарку. Оказалось, что речь шла о Hyundai ix55 Александра.

Выйдя на улицу, неподалеку от машины архитектор увидел нетрезвого дебошира. К тому моменту Александр уже вызвал полицию. Но пытаться задерживать неадекватного мужчину до приезда силовиков он не стал.

- Мой клиент – человек максимально деликатный и воспитанный. Он пытался удержать его разговорами, призывал дождаться приезда полиции и оценить ущерб. Но диалога не получилось, - комментирует «КП-Екатеринбург» адвокат потерпевшего Вячеслав Войнов.

В тот же день Александр написал заявление в отдел полиции №5. Но силовики не стали заводить уголовное дело и вынесли отказ. Причем ответ ведомства оказался довольно интересным (он есть в распоряжении редакции).

В нем говорится, что 35-летний мужчина по фамилии Пупышев ночью гулял в караоке, где пил алкоголь. Направляясь домой, он якобы встретил неизвестного ему мужчину.

- Между гражданином А. А. Пупышевым и неизвестным ему гражданином произошел словесный конфликт, в ходе которого неизвестный оттолкнул Пупышева, и тот упал на транспортное средство. Какие повреждения он нанес автомобилю, Пупышев пояснить не может, так как был в состоянии сильного алкогольного опьянения, - говорится в постановлении полиции об отказе в возбуждении уголовного дела.

Также в документе говорится о том, какие повреждения получил кроссовер. На крыше и капоте Hyundai ix55 полицейские зафиксировали вмятины, царапины и повреждения лакокрасочного покрытия, а на лобовом стекле иномарки были две трещины длиной в 40 см.

В своем постановлении полиция написала, что «найти свидетелей и очевидцев произошедшего, не представилось возможным».

Как ни странно, но то, что оказалось не под силу полиции, удалось адвокату.

- Нами был опрошен «безопасник» кафе, администратор, девушки-свидетельницы, которые снимали видео. Мы считает, что здесь присутствуют признаки статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества), либо хулиганство. Но в полиции мы получили отказ. Причем в резулятивной части постановления указана фамилия совершенно другого человека, а не моего клиента. Это грубая опечатка, - рассказал «КП-Екатеринбург» адвокат потерпевшего Вячеслав Войнов.

После этого юрист несколько раз писал жалобы в прокуратуру. Но пока дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

- Мой клиент не хочет «крови». Он просто добивается того, чтобы этот человек возместил ему 150 тысяч за ремонт машины. Но он не выходит на связь, а полиция не дает нам его данные, - подытожил адвокат.

Мы попросили комментарий в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. В полиции пообещали прокомментировать инцидент с порчей машины позже.