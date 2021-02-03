Руководитель подразделения Unilever объяснил, как ополаскиватель для полости рта тестировался против штамма Sars-Cov-2

Александр Куприков, руководитель группы исследований и разработки рецептур средств по уходу за полостью рта компании Unilever (екатеринбургский филиал)

Он содержится в ряде ополаскивателей для полости рта и позволяет подавлять штамм SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, путем разрушения липидной оболочки вируса.

Одним из продуктов, содержащих CPC является ополаскиватель отечественного производства «Лесной бальзам». Мы поговорили с руководителем группы исследований и разработки рецептур средств по уходу за полостью рта компании Unilever Александром Куприковым (екатеринбургский филиал), в портфель которой входит этот бренд. Его группа участвовала в организации изучения ополаскивателей в центре «Вектор».

Новосибирский центр «Вектор» для исследования был выбран не случайно. Именно здесь велась разработка первой в стране вакцины от коронавируса, лаборатория которой оснащена всем необходимым для изучения данного вопроса оборудованием.

- До того, как исследование стартовало в России, компания Unilever провела аналогичное тестирование за границей в Microbac Laboratories. Получив обнадеживающие результаты, мы решили проверить гипотезу в новосибирском «Векторе». Во всех случаях заключения были идентичны: ополаскиватели для полости рта, содержащие СРС в концентрации 0,07% подавляют SARS-CoV-2 на 99,9% за 30 секунд, - рассказывает Александр Куприков.

Идея оценить влияние СРС на штамм вируса родилась не на пустом месте. В медицинских кругах цетилпиридиния хлорид широко известен, и существует ряд научных работ, которые рассказывают о влиянии компонента на вирус герпеса и гриппа (опубликовано в изданиях Pathogens and immunity journal, Элсевье Antiviral Research).

Это стало отправной точкой, которую адаптировали к современным условиям. SARS-Cov-2 относится к оболочечным вирусам, наличие липидной оболочки позволяет ему проникать в клетку, но при встрече с поверхностно активными веществами этот проводник разрушается.

Если СРС мог инактивировать SARS-CoV-2 в пробирке во время испытания, то можно предположить, что аналогичным образом это произойдет в слюне человека. - делится биотехнолог. Определить сколько длится эффект ученые пока не берутся. Некоторые вирусологи полагают, что его может хватать на несколько часов.

- Важный момент: исследование проводилось не на людях, а в лабораторных условиях. В первом случае к клеткам, имитирующим слизистые человека, SARS-CoV-2, обработанные ополаскивателем с содержанием СРС. Во втором случае подсаживались те же частицы, но не обработанные тестируемым раствором. Результаты показали, что в первом случае вирус лишился оболочки и был инактивирован, - отмечает представитель компании Unilever.

Будете ли вы исследовать свойства ополаскивателей для полостей рта после пандемии уже в отношении других простудных заболеваний?

- Да, компания планирует проведение дальнейших исследований. По понятным причинам сегодня приоритетная задача именно коронавирус, но в перспективе возможны новые работы. В любом случае, мы постоянно проводим различные тестирования нашей продукции и внедряем инновации, отвечающие потребностям наших потребителей, - говорит эксперт Unilever.

- А как стоматологи относятся к исследованию?

- Мы активно взаимодействуем со стоматологами, многие наши зубные пасты и ополаскиватели рекомендованы СтАР (Стоматологическая Ассоциация России) для профилактики основных проблем полости рта ранее. Не исключено, что данные свойства СРС будут учтены для безопасности стоматологов и медицинского персонала в будущем. Например, перед приемом посетитель может прополоскать рот – это может потенциально стать своеобразной дополнительной помощью, чтобы в слюне не оказался SARS-CoV-2, - отмечает наш собеседник.

- В первую волну пандемии компания Unilever, в портфель которой входит «Лесной бальзам», передавала в рамках благотворительной акции продукцию в больницы. А сегодня такое есть в планах?

- Да, и это не только планы, как раз недавно компания предоставила более 50 000 ополаскивателей полости рта для медицинских работников и пациентов больниц Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Так же передаются крема для ухода за кожей рук других брендов компании, ведь медработники постоянно находятся в перчатках. Это негативно сказывается на коже рук. С большой долей вероятности можно сказать, что в будущем это направление сотрудничества будет сохранено, - заключил Александр Куприков.