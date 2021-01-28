Квартиры-2021: какие дома в Екатеринбурге построят уже в этом году

Фото: пресс-служба «Группа ЛСР»

Аналитики рынка недвижимости сходятся во мнении, что стоимость квадратного метра в Екатеринбурге будет только расти. Поэтому покупка недвижимости сейчас – это отличный способ для инвестиций. Во-первых, пока еще на рынке есть квартиры в новостройках с близким сроком сдачи, стоимость которых начинается от 1,5 млн рублей. Во-вторых, на них действует льготная ипотека от 5,85% годовых. В-третьих, именно сейчас можно выгадать несколько весомых бонусов при покупке. Одним из таких является скидка при 100% оплате (в том числе при помощи ипотеки) с условием подписания договора в электронной форме.

Фото: пресс-служба «Группа ЛСР»

Но, чтобы не быть голословными, перейдем к примерам. На Широкой речке уже в этом году будет сдан дом, стоимость квартир в котором сейчас – от 1,59 млн рублей. Это будет «малоэтажка» с закрытым от машин двором и образовательным центром (школой и детским садом под одной крышей) под боком. В ЖК «Меридиане» в Академическом есть отличной планировки одно-, двух- и трехкомнатные квартиры в новостройке, которая также будет сдана в 2021 году, по цене 1,78 млн рублей. Кроме того, остались последние варианты в домах с близким сроком сдачи в жилом комплексе «Цветной бульвар» в центре Пионерского района, а также в жилом комплексе «Рассветный» на ЖБИ. Отметим, что все эти объекты возводит «Группа ЛСР» – девелопер №2 в РФ по объемам строительства*. Компания входит по итогам 2019 года в тройку крупнейших застройщиков Екатеринбурга. Пять раз подряд награждалась знаком «Надежный застройщик» в 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах. Отличительными особенностями работы компании являются высокие темпы строительства и строгое соблюдение сроков сдачи.

*по данным ЕРЗ

Фото: пресс-служба «Группа ЛСР»

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «ЛСР. Урал». Продажи осуществляются в соответствии с законом РФ № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.