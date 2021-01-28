Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 28 января 2021 года

Количество заболевших по официальной статистике постепенно снижается Фото: Мария ЛЕНЦ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 369 новых случаев заболевания коронавирусом, из которых 137 приходится на уральскую столицу.

Остальные случаи COVID-19 подтверждены у жителей Алапаевска, Березовского, Бисерти, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Первоуральска, Сосьвы. Среднеуральска, Режа, Ревды, Верхней Синячихи, Кушвы и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии в Свердловской области на 28 января 2021 года составляет 69 399 человек, из которых 61 948 человек полностью справились с заболеванием. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписано 384 человека.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 28 января 2021 года Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

На данный момент состояние 388 пациентов оценивается как тяжелое, 269 из них размещены в палатах реанимации, еще 183 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки официально подтверждено 16 новых случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 1 989 человек.

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