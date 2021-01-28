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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 28 января 2021 года

Сообщаем последние новости COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Количество заболевших по официальной статистике постепенно снижается

Количество заболевших по официальной статистике постепенно снижается

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 369 новых случаев заболевания коронавирусом, из которых 137 приходится на уральскую столицу.

Остальные случаи COVID-19 подтверждены у жителей Алапаевска, Березовского, Бисерти, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Первоуральска, Сосьвы. Среднеуральска, Режа, Ревды, Верхней Синячихи, Кушвы и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии в Свердловской области на 28 января 2021 года составляет 69 399 человек, из которых 61 948 человек полностью справились с заболеванием. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписано 384 человека.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 28 января 2021 года

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 28 января 2021 года

Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

На данный момент состояние 388 пациентов оценивается как тяжелое, 269 из них размещены в палатах реанимации, еще 183 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки официально подтверждено 16 новых случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 1 989 человек.

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