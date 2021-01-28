Фото: Instagram/mariapoga_

Жена нападающего «Урала» Павла Погребняка вновь подверглась травле в Instagram. На этот раз подписчики раскритиковали ноги многодетной матери в комментариях к посту в откровенном купальнике. Многие посчитали, что у светской львицы слишком худые ноги.

- Кости в шкурке, но она говорила, что ей так нравится, - написал один из подписчиков.

- Красивая. Только ноги как при анорексии, - пишет поклонница.

- Фото зачет, кроме ног.

- Красивая. Но эти ноги…как будто от другого человека прифотошопили!

- Кости торчат, неудачный ракурс, - добавила подписчица.

Стоит отметить, что сама Погребняк на регулярной основе рассказывает о своем весе. При росте 170 сантиметров блондинка весит всего около 45 килограммов.

Кстати, 27 января футболист питерского «Зенита» Юрий Жирков и нападающий «Урала» Павел Погребняк отметили встречу на сборах в Дубае совместным походом в один из ресторанов столицы ОАЭ. После того, как действующий чемпион страны переиграл в товарищеском матче екатеринбуржцев со счетом 3:2, игроков заметили в одном из элитных заведений. Примечательно, что вместе с футболистами были и их жены-красавицы, а также маленькие дети.

- У нас здесь целая банда. У взрослых кальян, все дела. А дети отдельно. У всех своя туса, - рассказала подписчикам Мария Погребняк.

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