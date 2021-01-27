«Придется ехать в Серов?!»: на Урале ветеранам подарили сертификаты в магазин, который есть только в соседнем городе

Фото: пресс-служба администрации Краснотурьинска

Мэрия Краснотурьинска поздравила своих ветеранов с Днем снятия блокады Ленинграда. В этот день в 1944 году город был полностью освобождён от блокады, длившейся 872 дня. Сотрудники Управления социальной политики пришли в гости к трем женщинам: Галине Коростиной, Марине Амосовой и Валентине Замазкиной.

Об этом пресс-служба администрации рассказала в своих социальных сетях.

Фото: соцсеть "Вконтакте"

Но не обошлось без казуса. Дело в том, что краснотурьинским ветеранам сотрудники мэрии подарили сертификаты на 1500 рублей в сеть уральских супермаркетов «Кировский». Только этих магазинов в Краснотурьинске нет.

- Женщинам, одной из которых уже больше 100 лет (!) придется поехать за 40 километров в соседний Серов, - пишет паблик «Краснотурьинск LIVE | Все новости города» в соцсети «Вконтакте».

Помимо этого уральцы возмутились суммой сертификата.

- Можно было хоть тысяч по 5 выделить, а не по 1,5. И в местные магазины! Тогда и с транспортом не пришлось придумывать до Серова. Умный в гору не пойдёт, - отмечает местная жительница Татьяна Арефьева.

В администрации города Краснотурьинска пока не прокомментировали эту ситуацию, но пообещали сделать это позже.