Приметил в центре и проследил до Соболева: как переводчик с японского нападал на девушек с ножом

В ходе следственного эксперимента он показал, как напал на девушку на Широкой речке. Фото: СУ СКР

Следователи впервые прокомментировали уголовное дело против 25-летнего парня, который с ножом нападал на женщин в разных районах Екатеринбурга. В одном случае он едва не лишил жизни несовершеннолетнюю на Широкой речке, а в другом отрезал пальцы девушке, напав на нее на Эльмаше.

Задержать предполагаемого преступника, нападавшего с ножом на женщин, удалось лишь после второго случая. Подозреваемым оказался 25-летний уроженец Кургана. В Екатеринбурге он снимал квартиру на улице Шарташской и зарабатывал на жизнь переводами с японского языка. Также о парне известно, что он увлекается холодным оружием. Во время нападений на женщин он использовал нож типа кукри.

Как рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области Александр Сапегин, недавно подозреваемому было предъявлено обвинение.

- В Свердловской области местному жителю предъявлено обвинение в попытке убийства и в покушении на убийство двух человек.

Также следователи рассказали о том, как происходило нападение на девушку на Широкой речке (по данным «КП», она является гражданкой Киргизии и работала пекарем в известной в городе сети городских кафе). На момент произошедшего, девушке было 17 лет.

Обвиняемый использовал нож типа кукри. Фото: СУ СКР

Нападение на нее произошло 8 сентября 2020 года. Обвиняемый приметил девушку на остановочном комплексе на Проспекте Ленина. Как рассказали в СК, у него внезапно появилась к несовершеннолетней сильная неприязнь. Тогда же парень задумал убить девушку.

- За этой девушкой он зашел в автобус и проследовал до остановки в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, где несовершеннолетняя вышла из общественного транспорта. Обвиняемый прошел за ней до одного из домов по улице Соболева. Зайдя за девушкой в подъезд и убедившись в отсутствии посторонних, молодой человек вооружился имевшимся у него ножом и причинил потерпевшей колото-резаные ранения в область спины и живота, - рассказали в СК.

Обвиняемым в преступлениях против девушек оказался уроженец Кургана. Фото: СУ СКР

После этого обвиняемый поспешил убежать. Жизнь девушки была спасена лишь благодаря оперативной помощи врачей.

- Второй эпизод покушения на убийство связан со столь же внезапным нападением обвиняемого на другую потерпевшую — девушку, 2001 года рождения, которую он вечером 8 января 2021 года заметил в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга и проследовал за ней до арки, соединяющей два здания по улице Краснофлотцев и Проспекту Космонавтов, - рассказали в управлении регионального Следственного комитета.

Эту девушку переводчик с японского также решил убить. Для этого он ударил ее в область головы и кисти левой руки. Как и в первом случае, потерпевшая смогла выжить лишь благодаря оперативному вмешательству врачей.

Анализируя эти преступления, силовики пришли к выводу, что они были совершены одним человеком. У полиция была ориентировку на предполагаемого преступника. Благодаря ей его и удалось поймать.

- 15 января 2021 года сотрудникам полиции удалось задержать подходящее по описанию лицо, которое, как выяснилось в дальнейшем, и оказалось причастным к покушениям на убийство двух девушек, - уточнили в Следственном комитете.

В СК уточнили, что в ходе расследования парня проверят психиатры. Сейчас он находится под стражей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пырнул девушку на Соболева»: переводчик, отрезавший пальцы женщине на Эльмаше, признался в еще одном нападении. Следствие считает, что 25-летний парень осенью напал с ножом на 17-летнюю девушку на Широкой речке (подробнее)