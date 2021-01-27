Почему процессию на похоронах Павла Бажова возглавлял Георгий Жуков

Жуков и Бажов часто на торжественных мероприятиях были рядом. Фото: из госархива Свердловской области

27 января исполнилось 142 года со дня рождения известного уральского писателя Павла Бажова, который жил и работал в Свердловске и был коренным уральцем. Но писательским ремеслом деятельность Павла Петровича не ограничивалась – он работал депутатом и вместе с маршалом Георгием Жуковым помогал людям.

Мандат депутата Верховного Совета СССР сказочник Бажов получил 75 лет назад – 15 февраля 1946 года, этому событию предшествовала настоящая предвыборная кампания. Все, как и сейчас: встречи с рабочими и жителями территорий, где проживает электорат, листовки, выступления на радио.

Павел Бажов за работой. Фото: из госархива Свердловской области

Павла Петровича поддержали местные коллеги – писатели, которые назвали его «верным сыном народа» и «правильным патриотом», а также «мастером правдивого слова». Сам Бажов в это время ездит по Свердловской области на встречи с избирателями и собирал вопросы, чтобы потом их решать в новом статусе. В залах во время встреч яблоку негде было упасть, ему рассказывали и о достижениях, и о проблемах, часто и много хвалили, чего Бажов очень не любил. «Надо еще проверить, каким с буду слугой народа на деле», - говорил в ответ кандидат.

Став депутатом, Бажов не изменял своим жизненным принципам – он вместе с семьей продолжал жить по средствам в небольшом домике на перекрестке улиц Чапаева и Большакова, трудился в небольшом кабинете по адресу проспект Ленина, 32, принимая граждан каждый четверг с 12 до 15 часов. Часто люди шли со своими вопросами прямо к нему домой.

Через год 68-летнего писателя избрали депутатом Свердловского Горсовета, где он проработал три года, пока у него не обнаружили рак легких. Тогда Павла Петровича отправили в Кремлевскую больницу, три он лечился три недели, а потом умер.

Но вернемся немного назад: в 1946 году маршала Георгия Жукова в Москве обвинили в нелегальном вывозе культурных ценностей из побежденной Германии, и сняли его с должности главкома сухопутных войск.

Сначала опальный маршал отправился в Одессу бороться с преступностью, а потом выехал на Урал. В феврале 1948 года Георгий Жуков встал во главе Уральского военного округа, хотя об этом почти никто из обычных жителей не знал – не в чести был маршал.

Однако слава о герое со временем разлетелась по уральской земле, и в 1950 году коллектив Ирбитского мотоциклетного завода выдвинули Георгия Константиновича на должность депутата Верховного Совета СССР.

Выборы. Фото: из госархива Свердловской области

Жуков, как и ранее Бажов, много ездил по Уралу, собирая наказы местных жителей. Как и у писателя, у него набирались полные залы людей, которые стремились пообщаться с маршалом Победы.

Именно в тот момент Жуков знакомится с Бажовым, который намеревался повторно избраться в Верховный Совет СССР.

Они стали общаться, и постепенно сдружились, хотя их первая встреча прошла довольно формально и быстро. На городских собраниях и торжественных встречах маршал и писатель садились рядом, постоянно беседовали.

Небольшой Бажов с шикарной и ухоженной бородой смотрелся очень колоритно рядом с высоким и статным Жуковым.

- . Они наклонялись друг к другу, о чем-то перешептывались. Улыбались. В перерывах выходили вместе и опять усаживались рядом в укромном уголке, о чем-то переговариваясь, пока звонок не приглашал занять места, - пишет в мемуарах советский писатель Виктор Стариков.

На заседании. Фото: из госархива Свердловской области

Жуков часто бывал дома у своего друга-писателя, где они обсуждали новую советскую литературу, и просто говорили о жизни за чашкой чая. Их можно было увидеть гуляющими по Свердловску.

Но дружба продолжалась недолго: осенью 1950 года Бажов заболел, а вскоре умер. Похоронную процессию на Ивановское кладбище Верх-Исетского района Свердловска возглавил друг писателя Георгий Жуков, он шел первым за гробом Павла Петровича.

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