Людмила Валентиновна Бабушкина. Фото: пресс-служба регионального Заксобрания

27 января председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина принимает поздравления с юбилеем. В региональный парламент Людмила Валентиновна пришла в марте 2000 года. Тогда в один день состоялись выборы Президента РФ, на которых впервые одержал победу Владимир Путин, и выборы депутатов в Законодательное собрание Свердловской области.

От Богдановичского одномандатного избирательного округа в Законодательное Собрание Свердловской области была избрана Людмила Бабушкина. Ее полномочия представлять интересы территории были пролонгированы избирателями на выборах в 2004-м, 2008-м, 2011-м и 2016-м годах.

В 2004 Людмила Валентиновна стала заместителем Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, в 2007-м после ухода с поста председателя верхней палаты Юрия Осинцева, Бабушкина возглавила ее с приставкой «и.о.», а уже в 2008-м была избрана коллегами председателем регионального Сената. Через три года, после переформатирования Законодательного Собрания в однопалатный орган, избиратели округа вновь доверили Людмиле Бабушкиной право представлять их интересы в региональном парламенте, а коллеги-депутаты избрали ее своим руководителем.

Профессионализм, дипломатичность, мудрость, управленческий талант, высочайшая работоспособность и желание помочь – вот главные черты Людмилы Валентиновны, за которые ее ценят и уважают. Умение глубоко погрузиться в вопрос, разобраться в деталях и найти нужное решение – это принципы, которые позволяют Бабушкиной быстро и профессионально разрешать множество насущных вопросов.

- Конечно, нет нерешаемых вопросов, есть вопросы, которые требуют серьезной проработки, может быть, внесения изменения в региональное, может быть, в федеральное законодательство, но, то, что когда люди обращаются — надо помогать — это аксиома, - подчеркивает Людмила Бабушкина.

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области круглый год активно посещает муниципальные образования – отдаленные территории, детские дома, больницы, общественные организации ветеранов и инвалидов, общается с журналистами.

Между тем, она ведет и активную законотворческую деятельность. В 2020 региональный парламент рассмотрел 158 законопроектов, 156 из которых стали законами. Людмила Бабушкина стала соавтором 38 из них – самый большой показатель среди всех областных депутатов.

Активная деятельность Людмилы Бабушкиной отмечена на государственном уровне. Она удостоена Ордена Дружбы, награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетным знаком и Почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма», отмечена Благодарностями Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Почетной грамотой Губернатора Свердловской области, медалью в честь 1000-летия святого равноапостольного Великого князя Владимира, медалью Министерства обороны Чешской Республики «За укрепление боевого содружества» и другими.

Сегодня председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина входит в президиум Совета законодателей Российской Федерации, возглавляет Совет представительных органов муниципальных образований Свердловской области, является председателем регионального Женского парламента, а также достойно представляет Свердловскую область на всероссийском и международном уровне.

Редакция «Комсомольская правда-Екатеринбург» поздравляет Людмилу Валентиновну с юбилеем и желает благополучия, успехов в непростой работе и здоровья!