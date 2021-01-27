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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 27 января 2021 года

Сообщаем последние новости COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Многие уральцы переносят болезнь бессимптомно

Многие уральцы переносят болезнь бессимптомно

Фото: ИВАНОВА Диана

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 368 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 184 случая приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Дегтярске, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске, Реже, Сухом Логу, Ревде, Карпинске, Невьянске, Качканаре и других населенных пунктах Свердловской области.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале в 2021 году

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале в 2021 году

Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Общее число заболевших с начала пандемии в Свердловской области составляет 69 030 человек, из которых 61 564 человека полностью справились с болезнью. Только за прошедшие сутки из больниц выписано 379 человек.

Состояние 415 пациентов на 27 января оценивается как тяжелое, 273 человека размещены в палатах реанимации, 186 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтверждено 17 новых случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 1 973 человека.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯКоронавирус в Екатеринбурге 2021: последние новости

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