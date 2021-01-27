Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 27 января 2021 года

Многие уральцы переносят болезнь бессимптомно Фото: ИВАНОВА Диана

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 368 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 184 случая приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Дегтярске, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске, Реже, Сухом Логу, Ревде, Карпинске, Невьянске, Качканаре и других населенных пунктах Свердловской области.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале в 2021 году Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Общее число заболевших с начала пандемии в Свердловской области составляет 69 030 человек, из которых 61 564 человека полностью справились с болезнью. Только за прошедшие сутки из больниц выписано 379 человек.

Состояние 415 пациентов на 27 января оценивается как тяжелое, 273 человека размещены в палатах реанимации, 186 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтверждено 17 новых случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 1 973 человека.