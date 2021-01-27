В Свердловской области «заминировали» несколько учебных заведений

Детей и сотрудников эвакуировали из учебных заведений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Камышлове и Екатеринбурге «заминировали» несколько детских садиков и школ. Всех детей и сотрудников эвакуировали из зданий, а обучение перевели на дистанционный формат. Сообщения о «минировании» присылали на электронные почты.

- Все объекты подверглись, как и полагается в таких ситуациях, тщательным проверкам. Ничего подозрительного, к счастью, силовики не обнаружили ни в самих учреждениях, ни на прилегающих территориях. Безусловно, горе-шутники так поступают не от большого ума, а точнее, от полного его отсутствия, - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Прямо сейчас в Екатеринбурге сотрудники МЧС и полиции подъехали на перекресток Карла-Либнехта-Первомайская, где находится Свердловская государственная академическая филармония и Уральский государственный аграрный университет. Как сообщают читатели, въезд на Вознесенскую горку перекрыт.

Злоумышленников разыскивают сотрудники МВД и ФСБ. За заведомо ложные сообщения им грозит лишение свободы.

Напомним, что в прошлый раз учебные заведения массово «минировали» в День знаний. Тогда сообщения злоумышленники прислали на электронную почту ГУ МЧС по Свердловской области.

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