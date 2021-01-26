На Урале экс-заместитель главы УФССП осуждена на 8 лет колонии за взятку

Исполнение приговора отложили на несколько лет, пока ребенку осужденной не исполнится 14 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший заместитель руководителя УФССП России по Свердловской области Елена Сидорова получила 8 лет колонии по приговору Железнодорожного районного суда Екатеринбурга.

Женщину признали виновной по статье УК РФ «Получение через посредника взятки в особо крупном размере за совершение действий и бездействие в пользу взяткодателя и представляемых им лиц с использованием служебного положения». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствие установило, что с июня 2018 по февраль 2019 годов подсудимая получила от генерального директора одной из фирм Светланы Язевой 1,7 миллиона рублей за вынесение ряда постановлений об отмене запрета на регистрационные действия с недвижимостью фирмы, арестованной в рамках дела о ее банкротстве.

Взятку передавали через посредников, которых позже освободили от уголовной ответственности из-за способствования раскрытию этого коррупционного преступления. Также на этом основании от уголовной ответственности освобожден и генеральный директор фирмы, которая давала взятку.

Преступление выявили сотрудники УФСБ РФ по Свердловской области и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Екатеринбургу. Задержали Сидорову в мае 2019 года.

Елена Сидорова попалась на крупной взятке. Фото: сайт УФССП по Свердловской области

- По делу проведены фоноскопические и лингвистические судебные экспертизы, осмотры документов, помещений и предметов, выемки, обыски, очные ставки, допросы подозреваемых, обвиняемой и свидетелей. Истребован и проанализирован большой объем должностной документации, регламентирующий служебные полномочия обвиняемой и подчинённых ей сотрудников, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Подсудимой назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы. Исполнение приговора отсрочили до того момента, пока ребенку Елены Сидоровой не исполнится 14 лет.

В отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу сообщили, что при осмотре квартиры подозреваемой стражи порядка обнаружили вещественные доказательства, подтверждающих причастность Сидоровой к совершению преступления.

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