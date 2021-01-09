Высокинского назначили первым вице-губернатором Свердловской области

Высокинский стал первым заместителем Евгения Куйвашева Фото: Алексей БУЛАТОВ

26 января 2021 года депутаты Законодательного собрания Свердловской области большинством голосов проголосовали за назначение бывшего мэра Екатеринбурга Александра Высокинского на пост первого вице-губернатора региона. Свои голоса за кандидатуру политика отдали 38 народных избранников из 41 присутствующего.

Высокинского депутатам представил вице-губернатор Свердловской области Валерий Чайников, который подчеркнул, что экс-главе уральской столицы оказал доверие губернатор региона Евгений Куйвашев.

- Профессионализм Александра Геннадьевича, думаю, не вызывает сомнений, - отметил Чайников.

Сам Высокинский рассказал, что займется на новом посту реализацией национальных проектов, а также губернаторской программой «Пятилетка развития». Он будет также курировать подготовку к Универсиаде-2023 и к 300-летнию Екатеринбурга и Нижнего Тагила, выставке «Иннопром» и форуму «Спорт-Аккорд».

Высокинский занимал пост мэра Екатеринбурга с сентября 2018 года по декабрь 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

25 января Александр Высокинский обсудил с представителями четырех парламентских партий свою будущую работу, его кандидатуру одобрили в «Единой России», КПРФ, «Справедливой России».

Напомним, что 22 декабря прошлого года Гордума Екатеринбурга приняла отставку Высокинского, после чего он стал временно исполняющим обязанности первого вице-губернатора.

И.о. главы Екатеринбурга сейчас занимает бывший первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов.

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