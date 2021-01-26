Приставы остановили снос здания «ПРОМЭКТа» в Екатеринбурге

10 января одна из стен рухнула в сторону проезжей части Фото: Олег ГАЛИМОВ

Судебные приставы наложили запрет на дальнейший демонтаж здания «ПРОМЭКТа» на улице Декабристов в Екатеринбурге. Как рассказали в свердловском управлении ФССП, дальнейший снос невозможен до вынесения решения судом.

- Судебным приставом-исполнителем незамедлительно возбуждено исполнительное производство. Демонтаж приостановлен. Должнику – организации вручено требование о приостановлении деятельности и разъяснена ответственность в случае возобновления, - отмечают в пресс-службе ведомства.

Напомним, что снос здания осуществляет корпорация «Маяк», которая также планирует осуществить реконструкцию гостиницы «Исеть» к 300-летию Екатеринбурга. В планах застройщика снести «ПРОМЭКТ» и построить на его месте две 25-этажные высотки.

Снос здания осуществляет корпорация "Маяк" Фото: Олег ГАЛИМОВ

Отметим, что 10 января в ходе сноса произошел обвал одной из стен в сторону проезжей части.