Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 25 января 2021 года

Каждый день из больниц выписывают около 400 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 386 новых случаев заболевания коронавирусом. В уральской столице зарегистрировано 112 новых случаев COVID-19.

Также коронавирус подтвержден у жителей Асбеста, Полевского, Сухого Лога, Тавды, Новой Ляли, Нижних Серег, Нижнего Тагила, Первоуральска, Каменска-Уральского и других населенных пунктов Свердловской области.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 25 января 2021 года Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале на сегодняшний день составляет 68 304 человека, из которых 60 815 человек полностью справились с вирусом. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписано 396 человек.

На сегодняшний день состояние 469 пациентов оценивается как тяжелое, 290 человек размещены в палатах реанимации, 199 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтвердились еще 16 случаев гибели от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 1 938 человек.

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