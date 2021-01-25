Виновник аварии также должен выплатить 700 тысяч рублей семье погибшей Татьяны Морозовой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вынесли приговор водителю фургона Fiat Ducato Александру Азанову, который в июне лета прошлого года стал виновником смертельной аварии. Роковое ДТП произошло рядом с остановкой «Дом кино», 53-летний автомобилист проехал на красный сигнал светофора и протаранил Hyundai Accent, который двигался по улице Мамина-Сибиряка.

Азанов не справился с управлением и устроил ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ

- После столкновения Fiat Ducato продолжил движение в заносе и наехал на 45-летнюю женщину-пешехода, а также еще двух пешеходов, пересекавших проезжую часть улицы Малышева по зеленому сигналу светофора, - отмечают в свердловской прокуратуре.

Погибшей оказалась жительница Верх-Исетского района Татьяна Морозова. У женщины остался муж и две дочери. Гражданский иск семьи Татьяны был удовлетворен судом частично - на сумму в 700 тысяч рублей.

Погибшая Татьяна Морозова. Фото: СОЦСЕТИ

Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил Александру Азанову наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

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