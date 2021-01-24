На серовском тракте водитель Chevrolet погиб, вылетев навстречу грузовику

Погибшего мужчину из искореженной машины пришлось доставать спасателям Фото: УГИБДД по Свердловской области

В районе 186 километра автодороги «Екатеринбург-Серов» около 16:30 часов произошло смертельное ДТП. 57-летний водитель Chevrolet не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Автомобиль буквально превратился в груду железа. Мужчина, за рулем иномарки, погиб на месте аварии. Спасателям пришлось доставать его из искореженной машины с помощью специнструментов.

- Водитель, управляя автомобилем Chevrolet, двигаясь со стороны Екатеринбурга в направлении Серова, не выбрал скорость обеспечивающую постоянный контроль за движением, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, в результате чего совершил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым автомобилем ДАФ, под управлением 57 летнего водителя, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

В Chevrolet кроме водителя находилась его 58-летняя супруга. Она ехала на переднем пассажирском сидении. Женщину с травмами различной степени тяжести госпитализирована в ЦГБ Кушвы. Водитель грузовой автомашины - мужчина 1963 года рождения, не пострадал. По данным сотрудников ДПС, осматривавших место аварии, в момент ДТП все трое были пристегнуты ремнями безопасности.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Водитель грузовика рассказал сотрудникам полиции, что он ехал со скоростью около 60-65 километров в час, перед ним двигались другие автомобили на расстоянии 30-40 метров. Шел снег, что ухудшало видимость, но в какой-то момент он увидел Chevrolet, которую занесло в сторону правой обочины, после этого резко развернуло и вынесло на встречную полосу. Мужчина просто не успел ничего предпринять.

По данным ГИБДД, погибший водитель Chevrolet житель города Нижняя Тура, имел водительский стаж 26 лет. В этом году он уже привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

- Водитель автомобиля ДАФ освидетельствован на состояние опьянения, результат-состояние опьянения не установлено. Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе следствия, - отметили в УГИБДД по свердловской области.

Во время работы госавтоинспекторов движение для транспортных средств на участке дороги, где произошла авария, временно было организовано в одну полосу. Сейчас движение восстановлено - ограничений нет.