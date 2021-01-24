Площадь пожара 200 квадратных метров: в Екатеринбурге загорелась промплощадка

В здании горят бытовые помещения Фото: МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге загорелась промышленная площадка производственном здании на проспекте Космонавтов, 15 П1. По данным МЧС, огонь распространился по бытовым помещениям на площади 200 квадратных метров.

- В 06:40 поступило сообщение о пожаре, - рассказали в МЧС по Свердловской области. - Для координации действий сил и средств на месте пожара развёрнут оперативный штаб.

Фото: МЧС по Свердловской области

Борьба с огнем осложняется сильным задымлением и низкой температурой воздуха. В тушении пожара задействованы 53 сотрудника МЧС, 17 единиц пожарно-спасательной техники. Также работает 3 звена газодымозащитной службы.

По данным МЧС, информации о пострадавших не поступало.

Фото: МЧС по Свердловской области