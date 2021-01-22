Азербайджан отмечает День памяти

Аллея Шахидов в Баку — кладбище, где покоятся жертвы Черного января 1990 года. Фото предоставлено Генеральным консульством Азербайджанской Республики в Екатеринбурге

Дата 20 января 1990 года вошла в историю как героическая страница борьбы азербайджанского народа за свободу, независимость и территориальную целостность своей страны. В ту трагическую ночь, 31 год назад, доблестные сыны и дочери Азербайджана, для которых свобода, честь и достоинство страны и народа были превыше всего, пожертвовали своими жизнями ради Родины.

В ночь с 19-го на 20-е января 1990 года по Постановлению Президиума Верховного Совета СССР, подписанного Михаилом Горбачевым, без объявления чрезвычайного положения, в Баку, а также другие регионы Азербайджана были введены советские войска для подавления национально-политического движения. В результате применения силы и военной техники около 200 мирных жителей были убиты, более 700 получили ранения и 841 человек были арестованы без суда и следствия.

Чудовищный террористический акт, совершенный в ту ночь против азербайджанского народа, вошел в историю человечества как одно из самых тяжких преступлений против человечности. 22 января под дулами автоматов и пулеметов, а также военной техники на улицах, многолюдные процессии жителей Баку прошли в память невинно расстрелянных жителей города. Жертвы трагедии были похоронены как герои борьбы за независимость в парке имени Кирова, который впоследствии был переименован в Аллею шехидов.

На следующий день после трагических событий 20 Января национальный лидер Гейдар Алиев в сопровождении членов семьи, пришел в представительство Азербайджана в Москве и провел там пресс-конференцию, на которой выступил с резким осуждением акта агрессии советского руководства против азербайджанского народа, назвав его расправой над мирным населением и злодейским преступлением. Гейдар Алиев, который на протяжении многих лет руководил Азербайджаном и занимал высокие посты, был отправлен на пенсию тогдашним руководством СССР, которое с завистью относилось к его богатому управленческому опыту и несгибаемой воле. В своем выступлении он также осудил руководство СССР за назначение руководителем Азербайджана политически безграмотного человека, что в результате привело к недоверию народа власти и стало причиной трагедии 20 января.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и супруга Президента Мехрибан Алиева. Фото предоставлено Генеральным консульством Азербайджанской Республики в Екатеринбурге

После падения советской власти и восстановления государственной независимости Азербайджана, неопытное руководство того времени не стало проводить целенаправленной работы по расследованию причин тяжкого преступления, совершенного против народа. И лишь после возвращения в 1994 году к руководству республикой общенационального лидера Гейдара Алиева событиям 20 января была дана политико-правовая оценка на государственном уровне.

Этот день как в Азербайджане, так и за его пределами ежегодно отмечается как День всенародной скорби по погибшим. 20 января народ Азербайджана посещает Аллею шехидов. Задерживаясь перед могилами, они выражают свое уважение и почтение их памяти.

Народ Азербайджана осуществил мечту о свободе в очередной раз, когда страна уже в 2020-ом году стала победителем в 44-х дневной Отечественной войне, восстановив свою территориальную целостность под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Свобода и независимость процветающего Азербайджана досталась нашему народу дорогой ценой. Низкий поклон тем, кто принес долгожданную Победу, и вечная память воинам, пожертвовавшим собой ради Отечества.

Сейчас, в 2021 году, когда Азербайджан и Россия являются сформировавшимися независимыми государствами, особую роль приобретает поддержание добрососедских, дружественных отношений наших стран. Сотрудничество ведется в экономической, торговой, культурной отраслях, причем, как между государствами в целом, так и между отдельно взятыми регионами.

Не секрет, что 2020 год был непростым для многих стран мира, а для Азербайджана он еще и принес разрешение карабахского конфликта. К счастью разногласия были достаточно быстро урегулированы, в том числе, при помощи международного посредничества. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев высоко ценит роль России, а также непосредственное участие Президента Владимира Путина в миротворческом процессе.