Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 22 января 2021 года

В уральских ковидариях остаются на лечении тысячи пациентов Фото: Олег ЗОЛОТО

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки по состоянию на 22 января 2021 года официально подтверждено 385 новых случаев заражения коронавирусом, 233 из них приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены в Верхней Пышме, Нижних Сергах, Сосьве, Сысерти, Ревде, Реже, Невьянске, Первоуральске, Ирбите, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Первоуральске и других населенных пунктах.

Динамика распространения коронавируса на Урале на 22 января Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Общее число заразившихся уральцев за время пандемии составляет 67 136 человек, из которых 59 615 человек полностью справились с вирусом. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений госпиталей выписано 397 человек.

На сегодняшний день в тяжелом состоянии находятся 495 человек, 326 из них размещены в палатах реанимации, еще 213 подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки подтверждены еще 18 случаи смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 1 890 человек.

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