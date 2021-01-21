В Среднеуральске молодая мама от безысходности украла коляску для своего новорожденного ребенка

Женщина призналась, что хотела возить на коляске своего ребенка. Фото: МО МВД России «Верхнепышминский»

Нужда заставила жительницу Среднеуральска пойти на преступление. В октябре 31-летняя женщина родила ребенка. Однако финансовое положение у нее настолько плачевное, что денег не хватило даже на покупку вещей для младенца. Чтобы хоть как-то обеспечить малыша, женщина, не имевшая проблем с законом, 18 января решила пойти на преступление.

- Находясь около храма Николая Чудотворца она заметила коляску, которая стояла без присмотра, - уточняют в МО МВД России «Верхнепышминский». - Убедившись в отсутствии рядом находящихся людей, гражданка решила совершить кражу чужого имущества. С украденной коляской она направилась в сторону дома.

Коляска эта стоит 10 тысяч рублей. Вскоре ее пропажу обнаружила хозяйка, в связи с чем она обратилась в полицию. Похитительницу вычислили быстро. Когда полицейские наведались к ней домой, она во всем созналась. Сказала, что хотела сама использовать коляску, чтобы возить своего ребенка. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание по ней – до двух лет лишения свободы.