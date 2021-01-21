На Урале два инспектора ГИБДД в мороз прошли 10 километров по лесу, чтобы спасти заблудившегося мужчину

Чтобы согреть мужчину, полицейские развели в лесу костер. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Североуральске инспекторы ГИБДД пришли на помощь 40-летнему мужчине, который в темное время суток заблудился в лесной чаще. И это в 30-градусный мороз! Он приехал в поселок Бокситы к своему знакомому и пошел в магазин, но так и не вернулся. Полицейские пришли ему на помощь, когда он уже потерял надежду на спасение.

- Сообщение о том, что возле поселка Бокситы в районе песчаного гравийного карьера в лесу потерялся человек, поступило в дежурную часть территориального ОВД около 18.00 от оператора Единой диспетчерской службы 112, - уточняют в ГУ МВД по Свердловской области. - Первым на место происшествия прибыл экипаж ДПС Павла Свирида и Дмитрия Белоусова.

Мужчину спасли инспекторы ГИБДД Павел Свирид и Дмитрий Белоусов. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Стражи порядка, вооружившись фонариками пошли по следам заблудившегося мужчины. Благо снега выпало много и их хорошо было видно.

- Пройдя в общей сложности порядка 10 километров спустя два часа стражи порядка обнаружили потерявшегося мужчину, - добавляют в ведомстве. - Он стоял под деревом, сильно замерз и уже не мог самостоятельно двигаться. Чтобы согреть гражданина инспекторы развели костер, а потом стали выводить его к автодороге на сигналы громкоговорителя, которые подавали сотрудники МЧС.

Мужчину доставили в городскую больницу Североуральска. Он отделался общим переохлаждением легкой степени. Затем полицейские довезли его до дома. Сейчас его здоровью ничто не угрожает.

- В каком состоянии был человек в момент пропажи история умалчивает, хотя возникает резонный вопрос, как, отправившись в магазин, можно оказаться в лесу? - отмечает Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Но для стражей порядка этот вопрос стоял не на первом месте. Главное все таки было найти человека живым и здоровым, что сотрудники территориального УВД из подразделения ГИБДД успешно и сделали.