Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 21 января 2021 года

На Урале продолжается вакцинация от коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждены 392 новых случая заражения коронавирусом, 148 из них приходится на уральскую столицу.

Остальные случаи подтверждены у жителей Дегтярска, Каменска-Уральского, Сысерти, Нижних Серег, Камышлова, Сосьвы и других населенных пунктов.

Общее количество заболевших на Среднем Урале с начала пандемии составляет 66 751 человек, из которых 59 218 полностью справились с опасной инфекцией. Только за прошедшие сутки из больниц выписали 402 человека.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 21 января 2021 года Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Сейчас состояние 510 пациентов инфекционных отделений больниц оценивается врачами как тяжелое, 315 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 211 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки зарегистрировано 17 новых случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии составляет 1 872.

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