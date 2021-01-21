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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 21 января 2021 года

Сообщаем последние новости COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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На Урале продолжается вакцинация от коронавируса

На Урале продолжается вакцинация от коронавируса

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждены 392 новых случая заражения коронавирусом, 148 из них приходится на уральскую столицу.

Остальные случаи подтверждены у жителей Дегтярска, Каменска-Уральского, Сысерти, Нижних Серег, Камышлова, Сосьвы и других населенных пунктов.

Общее количество заболевших на Среднем Урале с начала пандемии составляет 66 751 человек, из которых 59 218 полностью справились с опасной инфекцией. Только за прошедшие сутки из больниц выписали 402 человека.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 21 января 2021 года

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 21 января 2021 года

Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Сейчас состояние 510 пациентов инфекционных отделений больниц оценивается врачами как тяжелое, 315 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 211 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки зарегистрировано 17 новых случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии составляет 1 872.

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