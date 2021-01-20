Под Екатеринбургом после аварии фура перекрыла федеральную трассу

Сотрудники ГИБДД временно перекрыли движение по обоим направлениям

На 234 километре федеральной трассы «Екатеринбург – Тюмень» временно перекрыли движение из-за фуры, которая попала ДТП. Автомобилистов отправляют по объездным дорогам, чтобы они не образовали гигантскую пробку.

Авария случилась 20 января примерно в 14:00. Водитель большегруза «Вольво» двигался на погрузку в Екатеринбург со стороны Тюмени. В какой-то момент он не справился с управлением и въехал в металлическое заграждение на дороге. В результате удара машину развернуло поперек трассы.

- В результате ДТП никто из участников дорожного движения, в том числе водитель тягача не пострадали, движение перекрыто в обоих направлениях, автомобиль получил механические повреждения, - рассказал руководитель пресс-службы свердловского полицейского Главка полковник Валерий Горелых.

Сейчас сотрудникам ГИБДД предстоит узнать все обстоятельства аварии и установить причину случившегося.